В Тобольске прошла неделя итальянской кухни

Неделю итальянской кухни впервые организовали в кафе "Поварня" в Тобольске. "Мы понимали, чего не хватает в Тобольске. У меня и моих сотрудников есть профессиональные навыки для того, чтобы это реализовать. Неделя — это ни много и ни мало. За это время горожане могут попробовать итальянскую кухню в моем исполнении", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян.

Первый опыт в Тобольске оказался удачным, сообщает Тюменская линия.



По словам Давида Хачатряна, заведение больше направлено на туристов, которым предлагают попробовать традиционные сибирские блюда. В этот раз хотелось порадовать именно местных жителей. Итальянская кухня — одна из простых и понятных для российского потребителя, считает шеф-повар. В меню на этой неделе добавлены восемь позиций, включая десерт "Тирамису". По 19 февраля гостям предлагают томатный суп с морепродуктами, стракотто из говядины с пастой птитим, лосось с гарниром из стручковой фасоли и другие блюда.