Сергей Кабанов получил нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью"

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" на заседании Тюменской городской думы по решению депутатов вручен директору Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Сергею Кабанову.

Депутаты отметили, что Сергей Кабанов оставил заметный след в спортивной жизни Тюмени и продолжает трудиться. За 45 лет он прошел путь от учителя физкультуры урайской школы № 4 до наставника международного уровня. Кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России принимает активное участие в развитии боевых искусств в областной столице, помогает открывать новые клубы, инициирует общегородские дни здоровья и спортивные акции. Сергей Александрович является кандидатом педагогических наук, заслуженным тренером Российской Федерации по дзюдо. В 2000 году присвоено звание "Почетный гражданин Урая". Награжден почетной грамотой Губернатора Тюменской области, благодарственными письмами, почетной грамотой главы города Тюмени.

Также единогласно депутаты поддержали предложение о занесении посмертно в Книгу Почета города Тюмени Светланы Молонок, работавшую директором Централизованной городской библиотечной системы. В профессии она была с 1980 года, с 2003 года возглавляла централизованную городскую библиотечную систему, объединившую дет­ские и взрослые читальные учреждения Тюмени. В 2007 году по ее инициативе городская библиотечная система начала создавать свой сайта, была создана электронная библиотека тюменского писателя, выпускался альманах "ЛИК", было организовано множества литературных краеведческих конкурсов, активная экскурсионная деятельность. Она являлась "Заслуженным работником культуры РФ", среди многочисленных наград есть благодарственные письма администрации города Тюмени и губернатора Тюменской области.