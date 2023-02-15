Тюменские врачи начали применять иммунотерапию в лечении детей с онкологией

Врачи ОКБ №1 провели курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двух пациентов дошкольного возраста. показания к внутривенным инфузиям были определены совместно с врачами федеральных центров, собщает депзрав ТО.

Иммунотерапия — это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей. В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.

Иммунотерапия длилась 10 дней в процессе участвовали реаниматологи, онкологи и педиатры.

Наталья Горохова, начальник педиатрической службы ОКБ №1: