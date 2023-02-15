Тюменские врачи начали применять иммунотерапию в лечении детей с онкологией

13:40 15 февраля 2023
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Врачи ОКБ №1 провели курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двух пациентов дошкольного возраста. показания к  внутривенным инфузиям были определены совместно с врачами федеральных центров, собщает депзрав ТО.

Иммунотерапия — это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей. В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.

Иммунотерапия длилась 10 дней в процессе участвовали реаниматологи, онкологи и педиатры.

Наталья Горохова, начальник педиатрической службы ОКБ №1:

К этому методу лечения мы сами готовились долго и тщательно, обучали специалистов, определяли наличие показаний, проигрывали и разрабатывали схемы по нейтрализации непредвиденных осложнений, настраивали родителей. Сегодня мы с радостью и уверенностью можем сказать, что первый этап пройден успешно.

Теги: дети , лечение , медицина , онкология
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