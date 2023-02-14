В Голышманово построят многофункциональную спортплощадку

В селе Голышманово в этом году появится многофункциональная спортплощадка. Там можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдавать нормы ГТО, проводить уроки физкультуры для школьников, сообщает пресс-служба губернатора.

О том, что такая площадка нужна, на приёме по личным вопросам губернатора сообщила местный депутат и пенсионер Людмила Сердюкова.

"На территории Голышмановской сельской администрации живет 1 тысяча 600 человек, в том числе 136 детей школьного возраста и 56 дошкольников. Молодежь остается в селе – для нее есть работа в агропромышленном комплексе. Мои односельчане активно занимаются физкультурой и спортом, поэтому спортплощадка нам очень нужна", – рассказала Сердюкова.

Строительство спортивной площадки позволит на более высоком уровне проводить спортивные мероприятия и увеличить количество жителей, участвующих в сдаче норм ГТО. Кроме того, там будут проходить уроки физкультуры для учеников Голышмановской средней школы.

Жители муниципалитета поддерживают инициативу о строительстве спортплощадки и готовы своим трудом помочь в реализации этого важного для села проекта, рассказал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"Губернатор поручил построить многофункциональную спортплощадку, предназначенную для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, к ноябрю 2023 года. Он попросил Людмилу Сердюкову организовать общественный контроль качества и сроков строительства", - сообщает пресс-служба главы региона.