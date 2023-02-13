В поисковом движении Тюменской области действуют 22 отряда

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоялся ежегодный Совет командиров поисковых отрядов Тюменской области, в котором приняли участие руководители всех объединений региона.

Участники встречи обновили реестр поисковых отрядов регионального отделения "Поисковое движение России" в Тюменской области. К движению присоединился отряд областного Совета ветеранов. Вместе в регионе работает 22 отряда.

"Организация поискового движения в Тюменской области одна из лучших в стране. В эту структуру входит большое количество увлеченных людей, качество работы которых всегда на высоте. Необходимо и дальше продолжать двигаться вперед!" – отметил директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

Кроме того, были подведены итоги 2022 года, намечен план полевых работ на текущий год. Специалисты Областного поискового центра поделились с руководителями отрядов опытом организации мероприятий для школьников и студентов, а также дали рекомендации по проведению агитационного пробега, который состоится на территории Тюменской области уже в марте.

В ходе Совета директор Дворца Николай Тужик вручил трём юным поисковикам знаки участника региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, а представители следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области наградили отличившихся воспитанников поискового движения региона благодарственными письмами.

Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области функционирует в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".