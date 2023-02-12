В Тюменской области отмечают 50-летие юные инспекторы движения

В Тюменской области юные инспекторы движения проводят мероприятия в рамках 50-летия движения ЮИД. В нашем регионе более пяти тысяч юных инспекторов движения. Это школьники от 8 до 16-ти лет, отряды ЮИД есть практически в каждой школе. Юные инспекторы движения Тюменской области являются призерами и победителями, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Всероссийских конкурсов "Безопасное колесо" с 2002 года. Пять раз ребята участвовали в Европейских чемпионатах по обучению детей ПДД, дважды занимали в них 3-е место, а в 2018-м году в Венгрии стали победителями. Сейчас юидовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участвуют в рейдах на улицах и перекрестках, обучают правилам дорожной безопасности младших школьников, занимаются волонтерской работой в летних лагерях.

Готовясь к юбилею ЮИД, юные жители области проведут флешмобы на темы дорожной безопасности, встречи с руководителями муниципалитетов, совместные дежурства на улицах с депутатами, известными спортсменами и, конечно, с автоинспекторами во всех городах и районах региона.