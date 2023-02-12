Как безопасно для себя перестать общаться с агрессором, рассказал специалист

По мнению практикующего психолога Юлии Лукашенок, прекращать общение с агрессором нужно как можно раньше - после первого испуга от проявления агрессивной вспышки.

"Главными маркерами того, что в отношении вас проявляется абьюз является ощущение страха и растерянности. Прекратить общение нужно везде, в том числе в социальных сетях. Абьюзер начнет интенсивно преследовать: ждать у работы, у дома и т.д.", - говорит Юлия Николаевна.

Эксперт отмечает, если агрессор подключит к делу общих знакомых, которые начнут звонить, писать и говорить, что он раскаивается, переживает, не знает, как дальше жить, вы не так все поняли, просить дать ему еще один шанс, не стоит поддаваться таким манипуляциям, а сразу их пресечь.

Если преследования будут продолжаться, обратиться в полицию, сообщает АиФ-Тюмень.