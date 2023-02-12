Научный сборник по сибирской тюркологии представили тобольские ученые

Седьмой выпуск тематического сборника научных трудов по сибирской тюркологии "Сибирский сборник" презентовали в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Он посвящен 90-летию со дня рождения известного археолога, д.и.н., профессора Владислава Могильникова и будет издан уже в ближайшее время.

По словам главного редактора сборника, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника группы этноархеологических исследований Зайтуны Тычинских, стало доброй традицией посвящать эти сборники юбилейным датам видных исследователей-сибиреведов, внесших значительный вклад в изучение тюркского населения Сибири, сообщает Тюменская линия.

"Следующий восьмой выпуск "Сибирского сборника" ученые посвятят 190-летию со дня рождения тобольского художника, археолога, этнографа, писателя Михаила Знаменского", - сообщили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.