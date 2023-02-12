Организаторы культурного проекта "Лукоморье" подвели итоги

В конце января Центр культуры и досуга "Премьера" Тюменского района подвел итоги одного из своих самых масштабных культурно-просветительских проектов. Инициаторы проекта - Альбина Бикмеева из Акияровского клуба и художественный руководитель Богандинской "Премьеры" Наталья Малахова привлекли к его реализации воспитанников учреждений культуры Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района.

В рамках проекта ребята представили свои работы на выставки по сказкам Аксакова, Ершова, Бажова, Пушкина, сибирским сказкам.

"Лукоморье" - это еще и гастроли по району юных артистов в созданных ими костюмах сказочных героев. Незабываемым для жителей сел Онохино, Каскара, поселков Винзили и Московский стал приезд Кота Ученого и Бабы Яги, а также встречи с Царевной-лебедью, Иваном – другом Конька-горбунка, Хозяйкой Медной горы, Настенькой из "Аленького цветочка" и другими.

Юные режиссеры и артисты, давали мастер-классы актерского мастерства, совершенствовались в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Работа "Лукоморья" кипела в творческих мастерских школ искусства и клубов центра культуры и досуга "Премьера". Выставочные залы постепенно пополнялись экспонатами, а наставники экспериментировали с новыми идеями и технологиями.

За год в рамках "Лукоморья" прошло 78 мероприятий, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.