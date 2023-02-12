Об уходе за обувью из искусственной кожи рассказали тюменцам

Чтобы изделия из кожзама прослужили дольше, нужно придерживаться ряда простых правил, о которых рассказал специалист.

"Для начала стоит разобраться, что такое искусственная кожа – это текстильная основа, на которую нанесена пленка. Довольно тонкая. Она боится механических повреждений и физического воздействия. Поэтому уход этой обуви требует минимальных усилий. Искусственная кожа не боится воды, так как это пленка. Можно спокойно ее протирать влажной тряпкой, губкой и другой мягкой тканью", – поясняет руководитель тюменской студии ремонта и реставрации обуви Виталий.

Также специалист добавляет, что какими-то специальными средствами обрабатывать такую обувь не имеет смысла, ведь пленка не будет впитывать никакие средства – крема, воски, водоотталкивающие спреи, краски, сообщает Мегатюмень.