Тобольские врачи избавили пациента из Алтайского края от опухоли в кишечнике

В приемное отделение тобольской областной больницы № 3 поступил пациент из Алтайского края, который попал в ДТП. Пострадавший с политравмой находился в тяжелом состоянии. Дежурному врачу-хирургу Тимуру Чаппарову необходимо было остановить кровотечение, источник которого находился в области разорванной печени. Для этого потребовалось экстренное хирургическое вмешательство в брюшную полость.

После остановки кровотечения и ушивания печени врач обнаружил разрыв слепой кишки в месте ее истончения из-за шестисантиметровой опухоли. Хирург успешно удалил часть кишечника с опухолью и создал временное сообщение между органом и внешней средой.

Последующее исследование показало онкологическую природу образования - оно оказалось злокачественным. По словам пациента, его долго беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться за медицинской помощью и проходить исследование биоматериала на скрытую кровь, которое показывает наличие возможного злокачественного новообразования в кишечнике.

После стабилизации состояния пациент выписан и будет наблюдаться у травматолога и онколога по месту жительства, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).