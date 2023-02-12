Бесплатный выпуск журнала Contour появится в Тюмени

Шестой выпуск журнала о современном искусстве и креативных индустриях Contour можно найти и бесплатно почитать в 83 точках города. Его выпускает команда мультицентра "Контора пароходства". Электронная версия доступна на сайте журнала.

Тема шестого номера — эскапизм. Как найти опору в современной реальности, а не убегать от нее. Читателям раскроют это понятие с точки зрения социальной и философской науки и расскажут о том, как искусство помогает избегать действительности и быть на связи с ней, сообщили Moi-portal.ru в пресс-службе мультицентра.

Найти выпуск можно у администратора в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а ст1), а также:

● в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 марта, 2 к1);

● в кафе "Флоу" (ул. Кирова, 40), Make Love Pizza (ул. Одесская, 61/2), М2 (ул. Малыгина, 75), "Прокофьев" (ул. Республики, 26), Cafe de Salut (Мориса Тереза, 12а) и Surf Coffee (ул. Орджоникидзе, 50А) ;

● в школе йоги "Мудра" (ул. Урицкого, 36 и ул. Газовиков, 34), в гончарных мастерских "Легенда" (ул. Николая Гондатти 2/10) и "Ретрохаус" (ул. Молодежная, 74, стр.4) ;

● в магазинах SIAMMSIAMM (ул. Водопроводная, 34), Uka hats (ул. Республики, 88), Skill Shop (ТОЦ "Сити-Центр", ул. Герцена, 64) и Who’s Your Dealer (ул. Газовиков, 44).