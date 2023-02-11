Ямальцы начнут получать сертификаты по программе "Сотрудничество"

На Ямале стартует первая в этом году выдача сертификатов на покупку жилья на юге Тюменской области по программе "Сотрудничество". Об этом в прямом телеэфире Пуровской районной телерадиокомпании "Луч" сообщил депутат Тюменской областной думы Денис Ващенко.



"В муниципалитеты с начала года уже направили 41 сертификат, его выдадут участникам программы в Лабытнанги, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах", - пояснил он.

В 2022 году социальные выплаты на приобретение жилья по программе "Сотрудничество" получили 60 пуровских семей. Более того, благодаря изменениям, действующим с 2022 года, выплаты выросли. В первую очередь выплаты получают семьи при переселении из ветхого и аварийного жилья.

Программа "Сотрудничество", по словам депутата, охватывает и другие сферы жизни. Для ямальских пенсионеров в Тюменской области сохранены определенные северные льготы, в том числе и в сфере здравоохранения, сообщает Тюменская линия.