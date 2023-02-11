Фестиваль "Школа студенческой весны" стартует в Тобольске

13 февраля в Тобольске стартует ежегодный проект, где студенты города вместе с экспертами подготовят номера по пяти творческим направлениям. Участники с лучшими постановками отправятся на Областной фестиваль "Студенческая весна". Подать заявку можно до 26 февраля.

Команда мультицентра "Моя территория" совместно с Комитетом по делам молодежи Тобольска помогут подготовить студентов к областному этапу Студвесны. В этом году тоболяки могут поучаствовать в одном из направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр. Обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений посетят интенсивы от областных экспертов и получат обратную связь. Затем участники пройдут кастинги по направлениям, сообщает КП-Тюмень.

— "Школа студенческой весны" в Тобольске — ежегодный проект, в котором студенты города проходят подготовку к областной Студвесне в формате "школы". Это отличный шанс для участников проявить свой творческий потенциал и получить отзыв от местных и региональных экспертов — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.