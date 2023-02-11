Тюменским садоводам рассказали, почему стоит замачивать семена

Нужно ли замачивать семена овощных культур (перец, баклажан, томат) перед посевом, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

– Семена покрыты специальной оболочкой из эфирных масел, которая способствует лучшей сохранности, но препятствует быстрому их прорастанию. Поэтому семена следует замачивать, особенно это касается перцев и баклажанов.

Если семена уже обработаны (обычно цветные), то их предварительно замачивать не нужно. Если выпускаете собственные семена или приобретаете у частных коллекционеров, то их обязательно нужно продезинфицировать в розовом растворе марганца, после чего промыть проточной водой. Только после этого замочить в специальном растворе активатора роста, – пояснила спикер.

Дезинфекция поможет в борьбе с болезнями, чтобы растение не было сразу заражено. В среднем в стимуляторах семена замачивают на 10–12 часов, этого вполне достаточно, чтобы размочить пленочку эфирных масел и дать сигнал для проращивания. Для замачивания следует брать чистую фильтрованную воду либо чистую снеговую воду. Водный раствор должен покрывать семена полностью, сообщает Тюменская область сегодня.