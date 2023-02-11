Тоболяки делятся видео с танцами под песню о пельменях

Хореограф коллектива Flash of dance Александра Бухарина разместила на своей странице видео с танцем. Они двигаются под песню о пельменях — пародию на танцевальный хит 90-х Macarena. "Флешмоб #ДубакДэнс. Бери веселую музыку пельменной макарены, учи простые движения и пили модные клипы во ВКонтакте #пелменныйсъест", — написали авторы.

"Решили поддержать этот танцевальный тренд, который, надеюсь, завирусится на просторах Интернета и будет популярен. Круто, когда что-то объединяет людей, особенно, если это танец. Повторять простые движения под зажигательную музыку — это весело", — сказала хореограф.



Гастрофестиваль "Пельменный съест" в Тобольске стартовал 30 января. 11 февраля в 14 часов на сцене на Базарной площади начнется #ДубакДэнс пати, сообщает Тюменская линия.



