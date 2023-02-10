Тюменцы стали осознаннее относиться к своему здоровью и чаще заниматься спортом

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Жители Тюмени стали лучше заботиться о своем здоровье, подтверждением этому могут служить рост показателей по вакцинации от коронавируса и гриппа, большая вовлеченность горожан в физкультурно-оздоровительные мероприятия и заинтересованность в развитии спортивной инфраструктуры. Об этом шла речь на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Тюмени выполняется в рамках межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, медицинскими и общественными учреждениями, предприятиями города. Основными направлениями работы городского комитета здравоохранения являются информирование населения о возможности распространения заболеваний, участие в санитарно-гигиеническом просвещении горожан, создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни среди граждан. Руководитель комитета Ольга Андреева рассказала, что благодаря большой информационной работе и осознанному отношению к здоровью самих горожан в Тюмени вырос процент вакцинированных от коронавируса и гриппа: по последним данным, от коронавируса привиты 80,9 % горожан, ревакцинацию прошли почти 60%, от гриппа вакцинированы 62,7%.

Особое внимание депутаты обратили на вовлечение тюменцев в занятия физкультурой. По данным администрации города, систематически физкультурой и спортом занимаются 56 % жителей в возрасте от 3 до 79 лет, в 2022 году на городских площадках работали 168 спорторганизаторов, почти 296 тысяч участников собрали массовые мероприятия.

Депутат Андрей Потапов отметил, что охват может быть гораздо больший, если приобщить к ЗОЖ горожан в возрасте 25-40 лет, для этого нужно, на его взгляд, стимулировать работодателей. "Невозможно посетить каждое предприятие, организовать зарядку с коллективом или провести какую-то информационную работу. Нужны меры, которые будут мотивировать работодателей привлекать своих сотрудников к здоровому образу жизни", - уверен Потапов.

Депутаты поддержали мнение коллеги. Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко уверена, что работодатели в первую очередь заинтересованы в здоровье сотрудников, и как ректор аграрного университета отметила, что в вузе, где ЗОЖ – это часть корпоративной этики, вовлеченность коллектива в спорт составляет 90%. Екатерина Вешкурцева напомнила о тюменском проекте "Физкультура на производстве", эффективность которого признана на всероссийском уровне. Сергей Пыхалов предложил проводить семинары с руководителями малого и среднего бизнеса, чтобы разъяснить им, какую выгоду они смогут получить от физкультурных пятиминуток и других спортивных активностей.

Депутат Наталия Путина считает важным привлечение к физической активности тюменцев старше 65 лет, так как это помогает в профилактике проблем со здоровьем. "Деятельность спорт организаторов способствует привлечению населения к занятиям физкультурой. Это одна из лучших практик в Российской Федерации", – отметила она.

Наталья Проскурякова добавила, что в городе становится больше спортивных объектов, так, например, по инициативе горожан в новом парке Комарово появится спортивное ядро и местные жители смогут заниматься спортом в пешей доступности.

На пресс-подходе председатель комиссии Елена Бойко подчеркнула, что комитет здравоохранения администрации города реализует широкий спектр разноплановых задач.

"В поле зрения специалистов обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, в том числе для маломобильных групп населения, информирование граждан о методах профилактики различных заболеваний, привлечение к здоровому образу жизни, контроль за проведением противоклещевой обработки в общественных местах и многое другое. На наш взгляд, с поставленными задачами комитет успешно справляется", – подытожила Елена Бойко.