Тюменских педагогов зовут на конкурс "Сердце отдаю детям"

Педагогов Тюменской области приглашают на региональный конкурс "Сердце отдаю детям", в Год педагога и наставника профессиональный конкурс станет значимым событием для работников допобразования, отмечают в информцентра правительства ТО.

В Тюменской области конкурс проводится в два этапа: заочный — с 1 марта по 30 марта 2023 года; очный — 27 апреля 2023 года.

Требования к педагогическому стажу — не менее 3-х лет. Предусмотрено 7 номинаций, в том числе для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.

Прием конкурсных материалов от муниципальных образований Тюменской области — до 6 марта 2023 года. Подробнее об участии — по тел. +7 (3452) 290-245. E-mail: bugaevaon@pioner72.ru (Олеся Николаевна Бугаева).