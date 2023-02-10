"Гжель" приедет в Тюмень

15:25 10 февраля 2023
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Фото - https://t.me/depculture

Государственный академический театр танца "Гжель" выступит в Тюмени, концерт состоится в в рамках федеральной программы "Мы – Россия" Минкультуры РФ.

Как сообщает депкультуры ТО, "театр представит программу "Танцевальный калейдоскоп". "Камаринская", "Яблочко", "Хохломская карусель", "Танцы русских цыган"… Эти и другие композиции расскажут языком танца о народных промыслах, передадут их дух и красоту.

Театр "Гжель" основан народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году и считается культурной визитной карточкой Москвы.

Концерт  пройдет Тюменская филармония 13 февраля, подробности можно узнать на сайте ТКТО.

Теги: концерты
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