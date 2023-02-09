У Конторы пароходства появился 3,5 метровый "Восход над горой"

На площадке у мультицентра "Контора пароходства" установлена металлическая скульптура "Восход над горой" уральского художника Красил Макара.

Арт появился как результат зимнего спецпроекта "Морфологии улиц", который реализуется при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

Скульптуру высотой 3,5 метра изготавливали в Екатеринбурге в течение нескольких недель.

"Мне нравится работать со сталью как с мощным материалом моего региона. Металл и народная роспись соединяются в скульптурную форму "Восход над горой". Темный фон горы – это отсылка к тюменским традиционным коврам, где пышно цветут розы на черной земле. Скульптура изготавливалась методом гидроформинга: листы стали сваривались в форму и под давлением в 70 атмосфер закачивались водой, что придало форме округлость. Эта технология требует высокого профессионализма, расчета всей конструкции и сварки, и я рад, что на Урале есть мастер мирового уровня Андрей Казанцев", — поделился Красил Макар.

Так художник описывает свою работу: "На вершине горы выросла ягода восхода. Я стою у подножия и вижу, как в утреннем свете меняются формы и цвета. Черная гора становится темно-синей, небо — выше, туман исчезает".

"Восход над горой" — пятый арт-объект зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц". Финальной работой станет арт-объект от художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха, который появится в Тюмени в ближайшие месяцы. Познакомиться с серией арт-объектов "Морфологии улиц" можно во время прогулки по новому маршруту в Telegram-боте "Гид “Конторы”".