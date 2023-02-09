10 подростковых театров сыграют на "Малой сцене" в Тюмени

В Тюмени 23-26 марта пройдет IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена". Из 45 заявок, поступивших на конкурс, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ. Составы именно этих театров приедут в Тюмень и покажут зрителям и членам жюри свои спектакли. Монологи, музыкальные спектакли, сказки, спектакли-шутки, литературно-музыкальные композиции привезут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара.

Фестиваль посвящен современному театру – в программу включены работы, которые "общаются" с подростком на понятном доступном ему языке. В репертуаре – документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классика, но адаптированная, нашедшая способ быть понятной подростку.

Директор фестиваля "Малая сцена" Светлана Ханжина:

Работы показали, что уровень подростковых театров растет, заинтересованность участников становится выше, а желание проявляться и выступать качественно стало ценностью. Это радует, потому что фестиваль задумывался как раз с такой мечтой – вовлечь подростков в театральную деятельность, создать для них среду, в которой можно реализоваться и проявить себя не только в родном городе, но и за его пределами. Приятно, что именно Тюмень становится местом объединения такого количества творческой молодежи.

Спектакли фестиваля посещают семьями, школьными классами, творческими коллективами. Зрителей привлекает современная драматургия, разножанровость, актуальность представленных тем; многие понимают, что эти события – эксклюзив для Тюмени.

Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри. Его председатель – Борис Павлович – лауреат "Золотой маски", практик социального и инклюзивного театра в России. Он поставил более 80 спектаклей в двух десятках городов от Таллинна и Ярославля до Ташкента и Хабаровска. Кстати, в рамках фестиваля для участников пройдет творческий вечер Павловича. Жители Тюмени смогут попасть на его выступления 21 и 22 марта по билетам.

Узнать подробнее о IV Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" можно здесь. Организаторами выступают молодежный театр "УЮТ" и театральный центр "РяДом". Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.