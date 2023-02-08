Около тысячи школьников Тюмени познакомятся с поисковой работой

Просветительская акция "Нам доверена память" пройдет в Тюмени с 11 февраля по 25 марта, в рамках акции специалисты и воспитанники Областного поискового центра им. Артура Ольховского организуют цикл мероприятий в школах города.

Учащиеся 7-х и 8-х классов семи тюменских школ смогут ближе познакомиться с поисковой работой, расширить свои знания об истории Великой Отечественной войны, научиться работать с электронными базами данных Министерства обороны РФ и узнать судьбу своих родственников. Для ребят поисковики подготовили несколько этапов: музейную экспозицию "Обмундирование Рабоче-крестьянской Красной армии", презентацию интернет-портала "Стена памяти", интерактивное занятие "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", историю песни военных лет и экскурсию по уголкам боевой славы.

Каждый год специалисты регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области совершенствуют программу акции. В 2023 году участниками "Нам доверена память" станут школы, в которых ранее поисковики установили музейные экспозиции с артефактами, найденными на местах сражений Великой Отечественной войны. Специалисты направят свою работу не только на просвещение подрастающего поколения, но и на привлечение его к музейному делу: более подробному изучению истории нашей страны, организации экскурсий, составлению экспозиций и реставрационной работе.

Ежегодно участниками акции становятся около тысячи школьников и педагогов Тюмени, но значимым результатом является то, что многие учащиеся, заинтересовавшиеся поисковой работой, вступают в школьные поисковые отряды города.