Белые мишки в пятницу попрощаются с тюменцами до следующей зимы

Белые медведи покинут Городскую площадь и Цветной бульвар в Тюмени в пятницу,10 сентябрю ообщает пресс-слжуба СУЭНКО.

"Привет от тюменского семейства Белых медведей СУЭНКО! Косолапые ещё в сборе, и можно успеть сделать предвесенние фото. А уже в эту пятницу папа Миша с Матильдой Потаповной и медвежатами отправятся в свою берлогу", - следует из сообщения.