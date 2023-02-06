Председателем Студсовета Тюменской области на 2023 год избран Михаил Ляшевич

Члены Студенческого совета Тюменской области выбрали лидера своей команды, им стал третьекурсник из ТИУ Михаил Ляшевич, замами стали Дания Степанова из медуниверситета и Елизавета Шевченко из аграрного университета.
Студенческий совет Тюменской области – неформальное объединение инициативных учащихся вузов и колледжей региона, воплощающее в жизнь различные проекты. Любой студент может обратиться в организацию за советом по учебной и внеучебной деятельности.
Четвёртый раз избирается группа студентов, которая реализует проекты областного уровня. На первых собраниях после встречи с губернатором и знакомством друг с другом ребята определяют структуру своей команды на этот год: председателя и количество его заместителей. В этот раз на роль председателя претендовали шесть человек, каждый из них презентовал себя и свою деятельность, рассказал, почему именно он должен занять этот пост. Ребята тайно проголосовали и большинством голосов избрали председателем Михаила Ляшевича.
"Я являюсь председателем объединенного совета обучающихся ТИУ и теперь Студенческого совета Тюменской области. Работу этих двух структур я воспринимаю как деятельность с синергетическим эффектом и поэтому решил стать председателем для реализации идей на более масштабном уровне. В планах на этот год, помимо защиты студенческих прав, запуск региональных проектов, в том числе по развитию молодежного предпринимательства. Я благодарен своему университету за опыт и поддержку, а членам Студсовета за доверие. Я вас не подведу!" — рассказал Ляшевич.
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