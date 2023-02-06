Председателем Студсовета Тюменской области на 2023 год избран Михаил Ляшевич

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Члены Студенческого совета Тюменской области выбрали лидера своей команды, им стал третьекурсник из ТИУ Михаил Ляшевич, замами стали Дания Степанова из медуниверситета и Елизавета Шевченко из аграрного университета.

Студенческий совет Тюменской области – неформальное объединение инициативных учащихся вузов и колледжей региона, воплощающее в жизнь различные проекты. Любой студент может обратиться в организацию за советом по учебной и внеучебной деятельности.

Четвёртый раз избирается группа студентов, которая реализует проекты областного уровня. На первых собраниях после встречи с губернатором и знакомством друг с другом ребята определяют структуру своей команды на этот год: председателя и количество его заместителей. В этот раз на роль председателя претендовали шесть человек, каждый из них презентовал себя и свою деятельность, рассказал, почему именно он должен занять этот пост. Ребята тайно проголосовали и большинством голосов избрали председателем Михаила Ляшевича.

"Я являюсь председателем объединенного совета обучающихся ТИУ и теперь Студенческого совета Тюменской области. Работу этих двух структур я воспринимаю как деятельность с синергетическим эффектом и поэтому решил стать председателем для реализации идей на более масштабном уровне. В планах на этот год, помимо защиты студенческих прав, запуск региональных проектов, в том числе по развитию молодежного предпринимательства. Я благодарен своему университету за опыт и поддержку, а членам Студсовета за доверие. Я вас не подведу!" — рассказал Ляшевич.