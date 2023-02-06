У "Конторы пароходства" поставят 3,5-метровый "Восход над горой"

У "Конторы пароходства" 9 февраля установят металлическую скульптуру "Восход над горой" высотой 3,5 метра от уральского художника Красил Макара. Эта работа — часть зимнего спецпроекта "Морфологии улиц", сообщает пресс-служба мультицентра.

Скульптура "Восход над горой" — вторая работа Красил Макара в Тюмени. Первая появилась летом 2022 во время проекта паблик-арта "Морфология улиц" — "Сады первых этажей" (Челюскинцев, 5).

Красил Макар – художник, начинавший как стрит-артист. Мало кто знает, как он выглядит, так как художник соблюдает анонимность, согласно его легенде, творить он начал сто лет назад, расписывая стены крестьянских изб. Сегодня Красил Макар продолжает работать в технике урало-сибирской домовой росписи, но в современных пространствах. По словам самого художника, так он актуализирует традиционные промыслы.

Работы Красил Макара – это всегда визуальная поэзия, что подчеркивают описания, которые художник оставляет к своим произведениям. Так и в объекте, который появится у "Конторы пароходства", есть соответствующее поэтическое послание: "На вершине горы выросла ягода восхода. Я стою у подножия и вижу, как в утреннем свете меняются формы и цвета. Черная гора становится темно-синей, небо – выше, туман исчезает". Смотрится это очень эффектно, скульптура высотой 3,5 метра станет визуальным маркером места и, будем надеяться, понравится горожанам, — рассказал куратор спецпроекта Владимир Селезнев.

Красил Макар выиграл премию Сергея Курёхина в номинации "Искусство в общественном пространстве" в 2020 году. Картины художника хранятся в фонде Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге, а также стали частью выставки в Италии в январе 2023-го.

"Восход над горой" - пятый арт-объект, который появился в Тюмени в рамках зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц". Горожане уже познакомились с работами Артема Долгих и Александры Мельниковой из Тюмени, тюменской арт-группы НИИ Собачьих дел, Sobachia Kartoha из Екатеринбурга, рисунком "Ледяные опоры" от тюменского художника Андрея Снега на мосту по улице Пермякова. Организаторы с помощью жителей Тюмени определили тему, которая объединяет всю серию арт-объектов, — "Холодно, холодно, теплее". Познакомиться с работами зимнего сезона "Морфологии улиц" можно во время прогулки по новому маршруту в Telegram-боте "Гид “Конторы”".

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Серия зимних арт-объектов от "Морфологии улиц" появилась благодаря сотрудничеству с проектом "Родные музеи" — частью программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".