Тюменцев приглашают на стартап-стендап

Жителей Тюмени приглашают на открытый стартап-стендап "ИТ в медицине". Его участниками станут местные разработчики.

Мероприятие пройдет 14 февраля в 16:00 на базе "Точки кипения" в технопарке, сообщает Тюменская область сегодня.

Как пояснили организаторы, программное обеспечение, системы для облегчения работы медперсонала просто необходимы.

– В частности, зрители стендапа познакомятся с сервисом по анализу УЗИ снимков сердца "DICOM analyze", системой автоматического забора венозной крови AutoHem и другими проектами, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области. – Работы разработчиков оценят представители департамента здравоохранения региона, потенциальные инвесторы и представители IT-сообщества.