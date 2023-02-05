Юным тюменцам вручили знаки отличия

В тюменском центре "Грант" вручили знаки отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

Почетный знак ребятам вручила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Светлана Субботина. Знаки получили 40 воспитанников подведомственных департаменту учреждений дополнительного образования. Это ребята, добившиеся значительных успехов в творчестве, художественной деятельности, физкультуре и спорте.

В прошлом году в региональную базу были включены 1 700 талантливых юных тюменцев. Для совершенствования системы выявления и поддержки талантов департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области утвердил знак отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

По материалам департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени.