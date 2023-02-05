Зачем нужно набрасывать снег в теплицу, рассказали тюменским дачникам

- Не укрытая снегом земля активно испаряет влагу и начинает пересыхать, становится плотной и твердой. У такого грунта будет в разы снижена влагоемкость, сильно нарушен воздушный обмен, а это значит, что в дальнейшем растения будут чувствовать себя некомфортно, - пояснил агроном Николай Тихонов.

По мере промерзания грунта в теплицах помимо вредных микроорганизмов, начинают погибать и полезные микроорганизмы. А это не сулит ничего хорошего: земля станет менее плодородной, а внесенные минеральные и органические удобрения будут хуже усваиваться растениями, сообщает Мегатюмень.

- Снег, заброшенный в теплицу зимой, будет экономить почвенную влагу, защищать грунт от промерзания на большую глубину и от эрозии почвы. Во время таяния снег обогатит почву полезными микроэлементами. Растения весной начнут быстрее расти и развиваться, а летом дадут прекрасные урожаи, - уточнил Николай Тихонов.

Снег в теплицу можно забрасывать в течение всей зимы. Специалист советует не оголять почву приусадебного участка – лучше брать снег для теплицы с дорожек, крыш надворных построек да и с самой теплицы, особенно поликарбонатной. Главное — не набросайте в нее вместе со снегом мусор разный - это навредит.