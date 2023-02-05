Лучшие водители-силовики выйдут на тюменский лед

Лучшие водители силовых структур: полиции, МЧС, Росгвардии Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства готовятся для выступления на #СпецоперацииЛед. Она пройдет на льду реки Туры 23 февраля 2023 года.

В этот день пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала. Среди них легендарные "волгари" - Юрий Ващенко и Константин Терлеев, известные представители переднеприводных классов автогонок - Антон Панафидин и Константин Лавров.

Реконструкторы военно-исторических сражений готовятся показать для тюменцев один из фрагментов битвы за Ленинград. Для этого в Тюмень приедут специалисты из разных регионов России. На набережной обоих берегов Туры пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества. Для тюменцев в районе моста Влюбленных на обоих берегах набережной будут работать полевые кухни, сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.