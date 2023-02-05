Аллеи в честь педагогов появятся в районах Тюменской области

2023 год объявлен президентом страны Годом учителя и наставника. В связи с этим в регионе пройдет множество мероприятий, посвященных главным героям этого года.

Департамент образования и науки Тюменской области сообщил, что предусмотрено участие педагогов в значимых федеральных мероприятиях, например, конкурсах, олимпиадах, форумах, съездах, семинарах, акциях, научных конференциях и т. д., а также организация и проведение региональных событий.

В их числе создание в каждом муниципалитете аллей в честь педагогов и наставников. Также в области состоятся торжественные приемы педагогов, будет организован творческий вечер, посвященный Дню учителя, состоятся конкурсы профессионального мастерства, направленные на совершенствование системы взаимодействия учителей и наставников, сообщает КП-Тюмень.