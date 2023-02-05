В 2022 году тобольские сосудистые хирурги провели 200 операций

В прошлом году сосудистые хирурги тобольской областной больницы №3 выполнили около двух сотен операций. Сердечно-сосудистые хирурги Самандар Бозоров и Максим Щукин считают операцию на артериях нижних конечностей одной из самых сложных и эффективных хирургических вмешательств. За 2022 год провели 25 подобных операции.

Это операции, в числе которых такие виды шунтирований, как аорто-бедренное, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное.

Также специалисты провели 15 каротидных эндатерэктомий - операций на сонной артерии, которые призваны восстановить просвет сосуда и нормализовать кровоток при его атеросклерозе. Раньше в Тобольске такие вмешательства не проводились и пациентов направляли в тюменские клиники. В 2023 году специалисты планируют увеличить объем выполнения операций на сосудах и освоить новые, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы № 3 (г. Тобольск).