Открытый показ экспериментального фильма советского кинорежиссера пройдет в Тюмени

15 февраля в 19:00 в мультицентре "Контора пароходства" пройдет первый киноклуб этого года. Тюменцам покажут документальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова — "Человек с киноаппаратом".

Как сообщает Мой-портал.ру в мультицентре, фильм вышел на экраны в 1929 году. В центре сюжета — камера, фиксирующая хаотичную жизнь современного города: движение транспорта, труд рабочих, события. Киноглаз наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки и не следуя сценарию.

Вход бесплатный, необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" в социальной сети ВКонтакте. После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями.