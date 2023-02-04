Как стать членами Студсовета региона рассказали тюменцы

В конце января завершились выборы в Студенческий совет Тюменской области. В состав четвертого созыва вошли 20 человек от 16 до 29 лет из университетов и колледжей Тюмени, Ишима и Ялуторовска.

В этом году в команде инициативных студентов 5 представителей объединенных советов обучающихся, 7 учащихся из высших и 8 из профессиональных образовательных организаций. Среди участников как члены прошлых созывов, так и те, кто в новом учебном году познакомились со структурой.

— О Студсовете узнал еще на первом курсе. Увидел, что идет набор в классную команду, которая хочет развивать студенчество. И сразу захотел попасть в объединение. На первых выборах сильно волновался и поэтому не смог себя показать на 100%, но не стал унывать и продолжил добиваться цели. Во второй раз волнения не прошел после дебатов. Но неудача не остановила, поэтому подал свою кандидатуру снова. И вот я попал в основной состав, чему очень рад, — рассказал Данил Петров, студент 3 курса Многопрофильного колледжа ТИУ.

Команда Студенческого совета Тюменской области уже провела собрания, где обсудила планы и проекты на текущий год и избрала председателя. Им стал Михаил Ляшевич, студент Тюменского индустриального университета, сообщает Мегатюмень.