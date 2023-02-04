Что можно сеять в феврале, рассказали тюменским дачникам

В феврале у садоводов начинается активный посевной сезон. В первой декаде месяца сеют высокорослые сорта и гибриды перцев (сладкие и острые) и баклажанов. Об этом "Тюменской области сегодня" рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

Во второй половине месяца начинают посев высокорослых сортов и гибридов томатов, среднерослых и низкорослых перцев и баклажанов. Семена с истекшим сроком годности либо семена, которые вы сами выпустили из своих овощей, нужно проверить на всхожесть.

Качественный грунт должен быть с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, чтобы корневая система молодого растения формировалась легко и была сильной. Также почвогрунт не должен содержать патогенной микрофлоры. Поэтому, если вы готовите грунт самостоятельно из почвы, взятой со своего участка, то его нужно обязательно обработать одним из следующих методов – прогревание (прогрев в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение часа), промораживание (занести грунт в тепло, после оттаивания вновь вынести на мороз на 2–3 суток) или пролить раствором Триходермина (в соответствии с инструкцией).

Лучшие дни для посева различных культур на рассаду в феврале в соответствии с лунным календарем: 2–3, 7–8,12–13, 16–17, 24–26.