Оборот розничной торговли в регионе увеличился за год

За период с января по ноябрь 2022 года оборот розничной торговли составил 433 млрд 375,4 млн рублей. За 11 месяцев 2021-го — 412 млрд 858,8 млн рублей, сообщает Тюменьстат.

В 2022 году самый высокий оборот в торговле зафиксирован в марте и августе, он превысил 41 млрд рублей. Основные траты приходятся на непродовольственные товары: за 11 месяцев они составили 227 млрд 225 млн рублей. С учетом того, что в Тюменской области проживает 1 млн 555,8 тыс. жителей, траты каждого в среднем составили 13 тыс. 277 рублей, сообщает Вслху.ру.

12 тыс. 46 рублей в среднем тратили жители на продукты. В целом продовольственный оборот оценен в 206 млрд 150,4 млн рублей. В ноябре стоимость минимального набора продуктов питания составила 5 тыс. 912,5 рубля, годом ранее — 5 тыс. 505 рублей. Самые высокие показатели — более 6,5 тыс. рублей — зафиксированы с мая по июль.