Тюменская область – лидер по вводу жилья на душу населения по итогам 2022 года

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что по такому важному показателю как ввод жилья на душу населения лидирует Тюменская область. Именно здесь уже не первый год вводят более 1 квадратного метра на одного жителя.
Около половины ввода жилья приходится на индивидуальные дома. Не только на сельских территориях, но и в городских округах.
Самый распространенный материал, который используется при строительстве – дерево. Таких домов около 30% от общего ввода, уточняет "Тюменская область сегодня". Более 41% от общего количества ввода жилья – индивидуальное жилое строительство. В какой-то степени на это повлияла и "дачная амнистия" по регистрации частных домов.
Как отметил руководитель направления "Развитие жилищной сферы" ДОМ.РФ Илья Иванов объем ввода жилья, построенного населением, в том числе и с привлечением подрядчиков, растет из года в год.
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