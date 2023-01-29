Тюменские автоинспекторы уделяют особое внимание безопасности детей-пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мастер-классы с родителями дошкольников по правильному подбору и установке детских автокресел. Тренинги по безопасной перевозке младенцев пройдут в учреждениях здравоохранении, женских консультациях и школах будущих мам.
Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Рейды и "сплошные проверки" проходят у детских садов и поликлиник. В рейдах, кроме автоинспекторов, участвуют активные родители из числа школьных "родительских патрулей", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru