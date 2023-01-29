Страдают ли женщины абьюзивным поведением, рассказала психолог

Частыми жертвами домашнего насилия являются женщины. Однако, как отмечает психолог-консультант "Службы Психологической Помощи" Юлия Лукашенок, среди женщин также есть абьюзеры. Это не так часто проявляется в отношении мужчин, еще реже в виде физического насилия. Чаще всего женщины-абьюзеры проявляют форму психологического насилия. Абьюзивное поведение может быть и в отношении своих детей.

"В отношениях женщины-абьюзеры начинают высмеивать, обесценивать своего получает удовольствие от того, что ее партнер страдает от ее поведения", – говорит специалист.

Основное проявления женского абьюза – жестокое наказание в той форме, которое для жертвы наиболее чувствительное: флирт с другим мужчиной, игнорирование, угрозы развода, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.