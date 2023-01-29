Тюменец выиграл грант на проект по разработке экосистемы в области электронных устройств

Стали известны имена победителей грантового конкурса "Росмолодежь. Гранты". Финансовую поддержку получил тюменец Виктор Самсонов с образовательной экосистемой SAMSON.

Виктор представил проект на Всероссийском студенческом форуме "Твой ход" на грантовом конкурсе в номинации #создавай_возможности и получил 880 000 рублей на реализацию.

Экосистема состоит из программного обеспечения для разработки устройств и образовательных наборов по электронике. В комплекты входят методический материал, где можно познакомиться с основами работы с электронными компонентами и технологией SMT-пайки*, и сам конструктор. По словам Виктора, проект подготовит профессионалов, которые будут создавать высокотехнологичную продукцию.

"Я рад, что экосистему SAMSON поддержали, потому что ее развитие влияет на уровень отрасли не только в Тюмени, но и в России. Надеюсь убедить подрастающее поколение, что электроника — это просто. Также верю, что смогу разжечь искру в подростках и пройти с ними весь путь — от изучения основ до производства собственной продукции", — рассказал Moi-portal.ru тюменец.

*SMT-пайка — способ сборки электронных узлов на печатных платах, который предполагает установку компонентов на контактные площадки.