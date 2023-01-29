Юристы и врачи с Донбасса нашли работу в Тюмени

В Тюменскую область с территорий ДНР, ЛНР и Украины на сегодняшний день прибыло более полутора тысяч человек. О готовности к трудоустройству из них заявили 315. 170 человек уже нашли работу, из них 131 человек – в Тюмени. Такими данными о трудоустройстве людей, вынужденных переселиться из указанных территорий, поделилась директор кадрового центра "Работа России" региона Оксана Астафьева.

– К нам в регион прибывают специалисты самых разных профессий. Среди них есть банковские сотрудники, медицинские работники, бухгалтеры, газорезчики, сварщики, кондитеры, металлурги и представители других профессий, – рассказала она корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

По данным кадрового центра "Работа России" Тюменской области, в регионе на учете в центре занятости населения в качестве безработных зарегистрировано 3083 человека. На начало 2023 года их было 3245, то есть уровень безработицы снижается, при этом повышается уровень трудоустройства. Средний уровень трудоустройства сейчас составляет 41%.