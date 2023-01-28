Полностью здоровых детей все меньше в Тюменской области

Тюменские медики подвели итоги профилактических медицинских осмотров в 2022 году. Согласно данным, только третья часть детей считаться полностью здоровыми

Как сообщили корреспонденту "Тюменской области сегодня", в региональном департаменте здравоохранения, за этот период проверено состояние здоровья 31 8706 несовершеннолетних.

– К первой группе здоровья отнесены 94 882 ребенка, их считают полностью здоровыми. Ко второй группе – 194508 детей. К третьей – 23813. К четвертой – 144 детей. И к пятой – 5359 детей, – уточнили в депздраве.

– Группой здоровья называют итог комплексной оценки состояния здоровья ребенка, – объясняет заведующий детской поликлиникой №1 Наталья Нетунаева. – Врач-педиатр смотрит на результаты профилактического осмотра, принимая во внимание и здоровье ребенка в целом, и несколько конкретных критериев. Например, есть ли функциональные нарушения или хронические болезни. Насколько организм сопротивляется неблагоприятным внешним воздействиям. Степень развития и его гармоничность и другие факторы.

– По результатам проведения профилактического осмотра согласно группе здоровья врач-педиатр относит школьников к одной из медицинских групп для занятий спортом и физической культурой. Дети и подростки, отнесенные к разным спортивным группам, нуждаются в разной интенсивности физических нагрузок. А некоторым может быть показана лечебная физкультура либо профилактические, оздоровительные или лечебные мероприятия, – объяснила Наталья Нетунаева.