Посевные площади под подсолнечник увеличат в Тюменской области

Площадь под подсолнечник в Тюменской области в предстоящую посевную кампанию увеличат на 200 га. Аграрии выращивают культуру для производства масла. Урожай реализуют за пределы области, сообщает региональный департамент АПК. В прошлом году общая площадь под посевами подсолнечника здесь составила 182 га, валовой сбор в весе после подработки 246 тонн при урожайности 13,5 ц/г.

"В типичных для подсолнечника климатических зонах после переработки с одного гектара получают три центнера растительного масла плюс кормовые добавки. Повторить такие успехи сложно, но можно", - сообщают эксперты. Основные экспериментальные площадки находятся в Исетском районе.

В Тюменской области экспериментируют с сортом "Савинка". Этот среднеранний сорт отличается высокой энергией роста на начальных этапах развития, что является большим плюсом в условиях средней полосы, уточняет Тюменская линия.