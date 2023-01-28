Амбассадорами Всероссийского форума в Крыму могут стать тюменцы

Прием заявок на программу "Амбассадор" от арт-кластера "Таврида". продлится до 12 февраля. Стать участниками могут тюменские деятели культуры от 20 до 35 лет.

Программа объединит 200 представителей культуры, креативных индустрий и молодежной политики, авторов проектов и победителей грантовых конкурсов — из 89 регионов России. Прошедшие отбор получат опыт в организации крупных событий, прокачают навыки в публичных выступлениях, а также присоединятся к творческому сообществу страны. Кроме того, они будут представлять арт-кластер "Таврида" в своем регионе и рассказывать о форуме и фестивале молодежи.

— В этом году собираюсь попробовать свои силы в качестве амбассадора и подать заявку на программу. Для меня — это шанс реализоваться в качестве соорганизатора мероприятий и стать делегатом от Тюменской области. Участие в арт-кластере "Таврида" открывает огромные возможности для молодежи. Ты можешь не только приобрести новые знания и пообщаться с экспертами, но и попасть в кадровый резерв и обзавестись полезными контактами по всей России, — рассказала Полина Сергеева, волонтер и участница арт-кластера "Таврида".

Чтобы стать лицом "Тавриды" необходимо подать заявку по одному из двух направлений — "Медиаамбассадор" и "Амбассадор" — на официальном сайте, прикрепить к анкете видеовизитку с рассказом о себе, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование, сообщает Мегатюмень.