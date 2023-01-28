Затраты на противоклещевую обработку территорий компенсируют тюменским дачникам

Субсидии предусмотрены для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Для получения данного вида субсидии необходимо обратиться в управу своего административного округа.

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