Затраты на противоклещевую обработку территорий компенсируют тюменским дачникам

13:34 28 января 2023
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Субсидии предусмотрены для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени. Для получения данного вида субсидии необходимо обратиться в управу своего административного округа.

Соответствующий порядок предоставления средств ранее был утвержден постановлением администрации города, сообщила Тюменская линия.

Теги: дачники , субсидии
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