В Тюмени на рынке труда востребованы водители и охранники

В списке департамента труда и занятости Тюменской области 268 профессий служащих. В этом перечне лидируют охранники, работодатели готовы предоставить 659 мест для них. Зарплата колеблется от 23 тыс. 72 руб. до 29 тыс. 606 руб. в месяц. Также требуются 422 разного рода специалиста, которые смогут заработать от 27 тыс. 826 руб. до 31 тыс. 498 рублей, сообщает Вслух.ру.

Есть 259 вакансий для инженеров (43 тыс. 260 руб. - 47 тыс. 883 руб.) , 129 вакансий для медсестер (29 тыс. 887 - 32 тыс. 100 руб.). Около сотни вакансий для мастеров (42 тыс. 837 руб. - 46 тыс. 831 руб.), бухгалтеров (25 тыс. 398 руб. - 28 тыс. 476 руб.), менеджеров (27 тыс. 284 руб. - 40 тыс. 750 руб.).

Самые высокие зарплаты предлагают начальнику службы в промышленности, начальнику строительства (100 тыс. - 150 тыс. руб.), генеральному директору предприятия (130 тыс. - 140 тыс. руб.), начальнику участка в строительстве (102 тыс. 875 - 111 тыс. 250 руб.), начальнику отдела (90 тыс. руб.), капитану-механику катера (90 тыс. - 120 тыс. руб.), управляющему отделения (60 тыс. - 100 тыс. руб.), геодезисту (78 тыс. 39 — 90 тыс. 747 руб.). Для каждого открыто по одной вакансии.

Среди 187 рабочих профессий больше всего спрос на водителей автомобилей. Для них доступно 1 тыс. 358 предложений с зарплатой от 35 тыс. 143 до 42 тыс. 18 руб. Также требуется 485 разнорабочих (21 тыс. 602 - 24 тыс. 357 руб.), 390 поваров (25 тыс. 91 - 28 тыс. 686 руб.), 276 рабочих по благоустройству (17 тыс. 656 - 17 тыс. 898 руб.) и др.