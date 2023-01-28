Эффективные методы лечения катаракты обсудили тюменские офтальмологи

В январе текущего года ведущие специалисты-офтальмологи обсудили медицинскую помощь пациентам с возрастной катарактой на семинаре в Тюмени. Во встрече участвовали врачи амбулаторного звена, стационаров и специализированных больниц и студенты медицинских учебных заведений, сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).

Заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко поделился опытом имплантации мультифокальных интраокулярных линз, которые помогают вернуть зрение пациентам. "Прорывом в офтальмологии стало применение этих искусственных хрусталиков, - рассказал он. - За время использования этой линзы не выявлено ни одного осложнения после операции.". Перенимать опыт приехали врачи со всего региона.

Спикеры семинара рассмотрели предоперационное ведение пациентов с катарактой, хирургическое лечение ее осложнений и исторические вехи экстракции катаракты. Современная офтальмология стремительно развивается и требует от специалистов постоянного совершенствования.