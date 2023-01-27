В Историческом парке Тюмени открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"

Выставку "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" открыли 26 января в парке "Россия - Моя история", в экспозиции представлены документы, рисунки и фотографии из 26 российских и зарубежных архивов. Большинство из них экспонируется в России впервые.
Выставка рассказывает о судьбе жертв и их освободителей, масштабах и особенностях Холокоста на территории России, роли Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей смерти и гетто, врачах, спасших полуживых узников Аушвица и других лагерей, а позже — блокадников.
Экспозиция доступна до 2 февраля. Вход свободный.
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