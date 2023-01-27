В Историческом парке Тюмени открылась выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"

17:00 26 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Выставку "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение" открыли 26 января в парке "Россия - Моя история", в экспозиции представлены документы, рисунки и фотографии из 26 российских и зарубежных архивов. Большинство из них экспонируется в России впервые.

Выставка рассказывает о судьбе жертв и их освободителей,  масштабах и особенностях Холокоста на территории России, роли Красной Армии в освобождении узников нацистских лагерей смерти и гетто,  врачах, спасших полуживых узников Аушвица и других лагерей, а позже — блокадников.

Экспозиция доступна до 2 февраля. Вход свободный.

Теги: выставки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023