В Тюменском районе открыли два Дома культуры

Дом культуры "ЦКиД "Родник" открылся после капитального ремонта в селе Горьковка, а в селе Гусево сдали в эксплуатацию Центр культуры и досуга, оба учреждения посетил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Центре культуры и досуга в Гусево оборудованы зрительный зал на 100 посадочных мест, читальный зал на 11 человек. Планируется открыть 16 творческих объединений, участниками которых станут 95 человек.

Дополнительно в здании предусмотрено место для библиотеки. Ранее она находилась в деревянном здании 1962 года постройки. Книжный фонд библиотеки насчитывает 7 164 экземпляров.