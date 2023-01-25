В Тюменском районе открыли два Дома культуры

13:36 25 января 2023
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Дом культуры "ЦКиД "Родник" открылся после капитального ремонта в селе Горьковка, а в селе Гусево сдали в эксплуатацию Центр культуры и досуга, оба учреждения посетил сегодня губернатор Тюменской области  Александр Моор.

В Центре культуры и досуга в Гусево оборудованы зрительный зал на 100 посадочных мест, читальный зал на 11 человек. Планируется открыть 16 творческих объединений, участниками которых станут 95 человек.

Дополнительно в здании предусмотрено место для  библиотеки. Ранее она находилась в деревянном здании 1962 года постройки. Книжный фонд библиотеки насчитывает 7 164 экземпляров. 

Теги: Александр Моор , культура , Тюменский район
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