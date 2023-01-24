Эксперты по организации детского отдыха в Тюменской "Ребячке" обсудили сотрудничество и точки роста отрасли

Новый год в сфере отдыха детей и их оздоровления по традиции начался с открытого межрегионального семинара организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе". С 18 по 20 января на территории АНО ОДООЦ "Ребячья республика". "Детский отдых: шаги развития и точки роста" — ключевая тема для обсуждения на семинаре, сообщается на сайте правительства региона.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских отметила, что Тюменская область в плане оздоровительного детского отдыха всегда являлась передовиком на уровне Российской Федерации. "По итогам 2022 года представители этой отрасли также взяли множество призов и наград, какие только было возможно. У нас есть чему учиться, нам есть что показать и сами мы учиться тоже готовы", - добавила Кузнечевских.

"Самое главное, что мы увидели всех наших партнеров, которые заявились на семинар и выступили с докладами. Мы можем действительно доработать свои воспитательные программы и программы смен, включить партнёров в их осуществление. Вместе мы сможем еще больше сделать для развития наших детей. Точки роста и развития обозначены, мы все понимаем куда двигаться", — поделилась президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

В семинаре приняли участие руководители органов власти Тюменской области, федеральных структур, профессиональных общественных организаций, более трехсот специалистов сферы из 19 регионов РФ, 9 стран СНГ и зарубежных стран — Казахстана, Венесуэлы, Греции, Испании, Канады, Монголии, Мексики, Турции, США. Вопросы сотрудничества и взаимодействия, развития направлений детского отдыха, воспитания детей, общественной и детской дипломатии с представителями международного профессионального сообщества обсудили на площадке "Диалоги о важном", там же состоялась презентация Международного конгресса в Испании и видеотур в мексиканский лагерь.