Интересные факты о снах рассказала психолог

Почему люди видят одинаковые сны, рассказала психолог центра "Семья" Елена Подгорная.

Среди самых распространенных сценариев, о которых рассказывают сновидцы: полеты, падения, выпадение зубов, лестницы с пропущенными ступенями, отсутствие голоса, бег на месте, стихийное бедствие, умершие родственники.

– Вообще сны интерпретируются не сточки зрения каких-то отдельных сюжетов. Каждый человек индивидуален, а потому и сон можно объяснять только исходя из конкретного опыта человека, жизни, которую он сейчас проживает здесь и сейчас. Это будет зависеть также от тех ситуаций, в которых он сейчас находится, – объяснила собеседница в разговоре корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

По ее словам, с точки зрения психологии сон может разгадать только сам сновидец, а психолог в данном случае выступает вспомогательным инструментом, он дает дополнительные наводящие вопросы.

Так, сюжет, когда человек, несмотря на усилия, не может произвести какие-то действия, например, сказать что-то, двигаться, бежать тоже можно объяснить, исходя из обстоятельств, которые проживает человек. С большой вероятностью психолог, анализирующий сон, будет задавать вопросы, связанные с ситуациями, которые вызывают затруднения. Например, может оказаться, что в это время человек не в состоянии по каким-то причинам выразить свои чувства, эмоции. Это сигнал, что есть какие-то препятствия, которые мешают реализоваться планам в реальной жизни. Лестница с пропущенными ступенями, с большой вероятностью, тоже говорит о неких помехах в достижении цели.

Полеты во сне – это про эйфорию, успех в делах, а падение – обратные эмоции. Это все метафорически. Ведь мы так и говорим, "взлетел вверх по карьерной лестнице" или, наоборот "упал ниже плинтуса".

Психологи анализируют сны с метафорической точки зрения, а его интерпретация – отсылка к реальной жизни. В этом вопросе важно, что человек чувствует в этом сне, потому что, видя полет, человек может испытывать и страх.

Эксперт отметила, что один из сюжетов – когда люди видят уже умершего человека. Это часто бывает в период острого горя, поскольку связано с процессом отпускания, сам сновидец еще нуждается в контакте с человеком, который ушел. Это не сверхъестественное – а нормальная человеческая потребность в общении с близкими людьми.